Беглова попросили организовать остановку транспорта на проспекте Обуховской обороны

Санкт-Петербург, 19 февраля. Жительница Невского района попросила губернатора Петербурга Александра Беглова организовать остановку общественного транспорта на проспекте Обуховской обороны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

19 февраля глава города провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. Одна из петербурженок предложила организовать остановку возле Церкви иконы Божией матери Всех Скорбящих Радость.

Беглов пообещал рассмотреть ее просьбу. В ходе встречи к губернатору также обратилась жительница Колпино, попросив привести в порядок придомовую территорию.

Другая петербурженка рассказала, что детская школа искусств в Красногвардейском районе нуждается в ремонте. Беглов заявил, что исполнение поручений по просьбам горожан будет контролировать лично.