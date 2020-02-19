Беглов дал ряд поручений после личного приема петербуржцев

Санкт-Петербург, 19 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел личный прием граждан. Встречу организовали по указанию президента России Владимира Путина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На встрече присутствовали главы районов Петербурга и председатели комитетов городской администрации. По итогам общения с петербуржцами Беглов дал ряд поручений.

Одна из жительниц Петербурга попросила привести в порядок внутридомовую территорию в Колпино, другая рассказала, что детская школа искусств в Красногвардейском районе нуждается в ремонте.

Губернатор выслушал все пожелания петербуржцев и заявил, что лично проверит исполнение каждого поручения.

Ранее сообщалось, что после рабочей поездки в Кировский район Беглов дал поручение привести в порядок лесопарк «Александрино», а также предоставить новую площадку для театра кукол «Бродячая собачка».