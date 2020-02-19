Полиция задержала жителя Ленобласти за многолетние истязания дочери

Санкт-Петербург, 19 февраля. Жителя Ленобласти обвинили в истязании собственной дочери, возбуждено уголовное дело, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным правоохранителей, мужчина 1969 года рождения с 2013 по 2020 годы регулярно бил и причинял психологические страдания девочке 2005 года рождения.

Подозреваемого задержали, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на жительницу Петербурга и хотел изнасиловать. Женщина укусила злоумышленника, после чего у него пропала эрекция.