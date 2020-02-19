Команда «Ревизорро» разгромила кафе «Бродячая собака» и сорвала репетицию Крючковой

Санкт-Петербург, 19 февраля. Съемочная группа программы «Ревизорро» ворвалась в кафе «Бродячая собака» и фактически сорвала репетицию актрисы Светланы Крюковой.

Как сообщается, первой в кафе вошла девушка из команды «Ревизорро», которая сделала заказ примерно на 900 рублей. Перекусив, она заявила, что не будет оплачивать счет, после чего в кафе ворвалась съемочная группа передачи: не менее трех операторов, четыре женщины и несколько охранников.

Актриса Светлана Крючкова в этот момент проводила репетицию номера перед готовящимся концертом Окуджавы. По ее словам, съемочную группу передачи нисколько не смутило, что те срывают репетицию.

«На мою фамилию они отреагировали словами: «Ну и что?!» – вот такой разговор получился. Эти амбалы сидели, никуда не уходили», — прокомментировала ситуацию актриса.

Она рассказала, что съемочная группа ворвалась на кухню ресторана, выгнав оттуда весь персонал. Затем члены команды «Ревизорро» заперлись там и устроили погром.

«Это совершенно бандитский, извините за слэнг, наезд. Восемь человек, и три огромных амбала в виде охраны. Они прорвались в кухню, вышвырнули оттуда персонал, заперлись там, и что они там делали в течение часа — неизвестно», - приводит слова администратора кафе издание «Невские новости».

Кроме того, во время завязавшегося конфликта, администратору кафе сломали ключицу и нанесли травму черепа, пишет «Газета.ру». Перелом руки также получил один из поваров заведения.