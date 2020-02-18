Памятник «Первостроителям Петербурга» восстановят в Выборгском районе

Санкт-Петербург, 18 февраля. Администрация Выборгского района получила техническую документацию, необходимую для восстановления памятника «Первостроителям Петербурга» в Сампсониевском саду Петербурга.

Памятник был открыт в 1995 году при поддержке первого мэра города Анатолия Собчака и Фонда культуры. В последние годы памятник фактически был бесхозным. Архитектор Вячеслав Бухаев передал в комитет по благоустройству города необходимые документы, чтобы монумент взяли на баланс, передает «Петербургский дневник».

Кроме того, Бухаев предложил внести ряд композиционных изменений для того, чтобы монумент реже подвергался набегам со стороны вандалов, которые хотят «поживиться» цветным металлом.

В комитете по благоустройству пояснили, что процесс постановки памятника на учет может занять время.

«Теперь в течение недели отдел подготовит всю необходимую документацию и передаст ее в городской комитет имущественных отношений и городской комитет по благоустройству», — пояснил начальник районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района Антон Полянский.

Памятник получит статус городского имущества только через год. Сначала суд должен признать монумент бесхозным. Тогда же можно будет говорить о выделении средств на восстановление памятника.