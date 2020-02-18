Мощный хлопок произошел в многоэтажке в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Мощный хлопок разрушил стену и выбил дверь в одной из квартир жилого дома на Заречной улице в Петербурге. По информации источника Федерального агентства новостей, 30 человек с верхнего и нижнего этажей эвакуировали из-за угрозы просадки перекрытий здания.

Чрезвычайное происшествие случилось в 25-этажном жилом доме. По предварительной информации, в однокомнатной квартире на 11-м этаже проводились ремонтные работы. По невыясненным причинам произошел сильный хлопок, который разрушил стену из шлакоблоков между ванной и кухней.

В результате происшествия никто не пострадал. Двоих рабочих, находившихся в квартире, доставили в отделение полиции.