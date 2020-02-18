Робот-хирург успешно помогает врачам проводить сложные операции в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Робот-хирург стал надежным помощником врачей Мариинской больницы в Петербурге. Робототехника помогает врачам проводить сложнейшие операции. Об этом рассказал заместитель руководителя центра роботической хирургии Дмитрий Ильин.

По словам Ильина, робот является лишь инструментом в руках хирурга. Люди по-прежнему выполняют самую сложную часть любой операции.

«Он повторяет движения хирурга, который оперирует за консолью. Мы работаем с 3D-изображением под большим увеличением, а джойстик позволяет делать очень точные движения миниатюрным инструментом», — объясняет специалист.

По его словам, применение современного и сверхточного оборудования не страхует от ошибок. Медики все также несут ответственность за то, что происходит на операционном столе, передает интернет-телевидение «Город+».

Он также рассказал, что роботы Da Vinci на сегодняшний день являются самыми популярными моделями роботов-хирургов. Компания Intuitive Surgical выпустила порядка пяти тысяч экземпляров. 33 из них находятся в России, в том числе в Мариинской больнице. С их помощью возможно хирургическое лечение любого недуга. Врачи применяют их для удаления раковых опухолей в урологии, гинекологии, абдоминальной и торакальной хирургии.

«Наш центр роботической хирургии работает с 2018 года. В первый год мы выполнили почти 100 вмешательств, во второй порядка 130. Результаты впечатляют и соответствуют мировым стандартам. Мы эффективно боремся с раком и возвращаем пациентов к нормальной жизни», — рассказал Дмитрий Ильин.

Кроме того, российские ученые работают над созданием аналога Da Vinci. Робот уже проходит испытания. Основным отличием от западного образца станет то, что отечественная система будет легче и дешевле.

«Мы все ждем, когда будет доступен отечественный образец. Для России это было бы отличное решение. Мы смогли бы принести высокоточную хирургию во все уголки нашей страны», — считает Ильин.

Появление роботов-хирургов во всех медучреждениях России может произойти уже в ближайшие 10-15 лет.