Петербуржец экскаватором закопал бочку с трупом матери в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 февраля. Мужчина нанял водителя экскаватора, чтобы закопать бочку с останками человека в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

По имеющимся данным, мужчина пытался спрятать тело в деревне Новосергиевка. Точное место захоронения удалось установить благодаря водителю экскаватора. В указанном месте правоохранители обнаружили 200-литровую пластиковую емкость, внутри которой находился женский труп. По предварительным данным, найденное тело принадлежит 63-летней матери злоумышленника, передает «Вечерняя Москва».

Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.