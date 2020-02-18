Гулявшего с собакой по набережной гражданина Китая похитили в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Неизвестные ограбили и похитили гражданина Китая, когда он выгуливал собаку в Петербурге. Похищенный мужчина является владельцем одного из петербургских ресторанов. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Дерзкое похищение произошло вечером 17 февраля на набережной реки Смоленки. С заявлением в полицию обратился 20-летний друг похищенного китайца. Он рассказал, что его друг выгуливал собаку, когда двое неизвестных внезапно схватили и затолкали его в машину, где находились еще два человека. Запомнить их не удалось, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В автомобиле у директора ресторана забрали пять тысяч рублей и ключи от квартиры. Двое преступников отправились к нему домой, чтобы поживиться имуществом. Однако их планам помешал заявитель, который пришел навестить друга. Он тоже стал жертвой преступников. Они забрали у него телефон и часы. Затем неизвестные вернулись к машине, выбросили директора ресторана из салона и уехали.

Полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.