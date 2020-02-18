Труп неизвестного с татуировкой Love обнаружили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 февраля. Случайные прохожие обнаружили труп неизвестного на одной из улиц Киришей. На запястье у мужчины была вытатуирована надпись «Love». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшная находка была сделана между домами 9 и 11 на Советской улице. Местная жительница вызвала на место происшествия полицию и медиков.

Предварительный осмотр тела показал, что на трупе пожилого мужчины отсутствуют следы насильственной смерти. Согласно заключению медиков, погибшему примерно 50-60 лет. Отмечается, что он был опрятно одет. Единственной особой приметой оказалась татуировка на запястье.

Правоохранители устанавливают его личность.