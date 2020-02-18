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Женщина упала с моста в Кронштадте и час провела в воде

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Женщина упала в воду с Пенькового моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Спасатели достали из воды женщину, упавшую с Пенькового моста в Петербурге. Барахтающегося в воде человека заметил случайные прохожие. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Петровской в Кронштадте. Пострадавшая не смогла выбраться на сушу самостоятельно из-за полученных травм и провела в воде целый час. Женщине повезло, что ее заметили горожане и вызвали представителей экстренных служб и полиции.

Даму вытащили из воды и оказали ей первую помощь.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели выловили мужчину из вод Большой Невки в Петербурге. Сотрудники поисково-спасательной службы подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из реки. Низкая температура воды привела к тому, что мужчина заработал переохлаждение.

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Источник: «Невские новости»
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