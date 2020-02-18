Полиция задержала мужчину за изнасилование пьяной несовершеннолетней в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Полицейские задержали в Ленобласти мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, преступление произошло летом прошлого года в Гатчине. В полицию обратилась мать изнасилованной девушки. По ее словам, в августе 2019 года мужчина 1991 года рождения надругался над ее дочерью, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Девушка была пьяна.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование».

Ранее ФАН сообщал, что неизвестный злоумышленник избил и пытался изнасиловать 19-летнюю девушку в подъезде одного из домов Северной столицы. Преступник украл ее вещи и сбежал.