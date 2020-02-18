Трое приезжих в спортивных костюмах ограбили таксиста в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Полицейские разыскивают троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло ночью 17 февраля на улице Торжковской. С заявлением в правоохранительные органы обратился пострадавший водитель одного из сервисов такси. По его словам, он прибыл по вызову на своем автомобиле Volkswagen, в машину сели трое неизвестных. Они напали на него и силой отобрали 2000 рублей и мобильный телефон, после чего скрылись с места преступления. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Полицейские ищут предполагаемых преступников по приметам. По словам пострадавшего, все трое — приезжие с юга, возрастом от 23 до 30 лет, одеты в спортивные костюмы.

Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ориентировка на злоумышленников разосланы в территориальные отделы полиции.