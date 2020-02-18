Суды и детские сады эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 18 февраля. Экстренные службы эвакуируют суды и детские сады в Петербурге из-за анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно электронному письму, полученному утром 18 февраля, опасные взрывчатые вещества могут находиться в зданиях Петродворцового и Сестрорецкого районных судов. Сотрудников и посетителей эвакуируют из помещений.

Кроме того, сообщается о «минировании» в более чем 100 дошкольных учреждениях.

Напомним, что волна эвакуаций захлестнула Северную столицу в ноябре 2019 года. Все поступавшие сообщения о «минировании» оказались ложными. Анонимные угрозы приходили в адрес судов, университетов, школ, торговых центров и станций метрополитена.