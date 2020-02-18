Бородач с залысиной напал на девятилетнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 февраля. Полицейские разыскивают неизвестного, напавшего на девятилетнюю девочку в Парголово. У сыщиков есть фоторобот предполагаемого преступника. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 17 февраля в лифте дома на улице Федора Абрамова. С заявлением о нападении в полицию обратился отец несовершеннолетней девочки. Он сообщил, что некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к его дочери.

Правоохранителями были изъяты записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым удалось составить примерный фоторобот злоумышленника. Мужние примерно 30 лет, носит бороду, имеет залысины. Разыскиваемый был одет в парку с капюшоном и меховым воротником, светлые джинсы и темную футболку с рисунком на груди.