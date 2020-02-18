Музей обороны Ленинграда получил дополнительные помещения по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 18 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил выделить Музею обороны и блокады Ленинграда новые помещения в Соляном переулке, общая площадь которых составляет около трехсот квадратных метров.

Как сообщают «Невские новости», Беглов поручил комитету имущественных отношений передать в пользование музею дополнительные помещения в Соляном переулке площадью около трехсот квадратных метров.

Напомним, поэтапная передача помещений была достигнута Бегловым весной прошлого года в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Все помещения будут окончательно переданы Музею обороны Ленинграда после того, как занимающие их структуры Минобороны перебазируются в Кронштадт.

В прошлом году Беглов сообщил, что петербургские власти поддержали идею главы государства о том, чтобы в Петербурге появилась цепочка таких музеев. Губернатор считает, что нужно создать сеть филиалов музея в каждом предприятии и школе, чтобы показать, как они работали в годы блокады. При этом экспозиции появятся не только в зданиях, которые состоят на балансе города, но и в тех, которые находятся во владении компаний и частных лиц.