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Сильная непогода в Мурманске заставила самолет из Петербурга вернуться обратно

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Сильная непогода в Мурманске заставила самолет из Петербурга вернуться обратно

Санкт-Петербург, 17 февраля. Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Мурманск, был вынужден вернуться обратно. Как сообщается, причиной стала сильная непогода в аэропорту Мурманска.

Речь идет о лайнере, выполнявшем рейс FV 6345A, который вылетел в 17.33. По решению экипажа, воздушное судно было направлено на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Причиной стали сообщения о сильном боковом ветре и ливневом снеге в Мурманске, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Самолет сел на запасной аэродром в 21.15 по московскому времени, после чего был дозаправлен. Ожидается, что в скором времени самолет вновь вылетит в Мурманск. 

Ранее сообщалось о густом тумане, который задержал прибытие в Санкт-Петербург самолетов из Омска и Новосибирска.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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