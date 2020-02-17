Сильная непогода в Мурманске заставила самолет из Петербурга вернуться обратно

Санкт-Петербург, 17 февраля. Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Мурманск, был вынужден вернуться обратно. Как сообщается, причиной стала сильная непогода в аэропорту Мурманска.

Речь идет о лайнере, выполнявшем рейс FV 6345A, который вылетел в 17.33. По решению экипажа, воздушное судно было направлено на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Причиной стали сообщения о сильном боковом ветре и ливневом снеге в Мурманске, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Самолет сел на запасной аэродром в 21.15 по московскому времени, после чего был дозаправлен. Ожидается, что в скором времени самолет вновь вылетит в Мурманск.

Ранее сообщалось о густом тумане, который задержал прибытие в Санкт-Петербург самолетов из Омска и Новосибирска.