Улицы Васильевского острова перекроют в Петербурге из-за прокладки теплосети

Санкт-Петербург, 17 февраля. С 18 февраля по 2 марта проезд по 24 и 25 линиям Васильевского острова от Среднего до Малого проспекта в Петербурге перекроют из-за прокладки теплосети. Это не единственные участки, на которых в ближайшее время ограничат движение. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции.

С 18 февраля по 3 апреля частично перекроют движение по Серебристому бульвару от улицы Генерала Хрулева до Аэродромной улицы, включая перекрестки. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

«С 18 февраля по 5 марта ограничивается движение машин на перекрестке Васнецовского проспекта и дороги в Рыбацкое. Из-за прокладки газопровода будет закрыт сквозной проезда по Васнецовскому проспекту», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с 19 февраля по 6 марта из-за ремонтных работ на водопроводных объектах будет ограничено движение по Английскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова до улицы Союза Печатников.

С 20 февраля по 31 марта, подобные работы будут проводить на Фарфоровой улице, которые также станут причиной ограничения движения транспорта.