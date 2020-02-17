Разбушевавшийся ветер снес 30 деревьев в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Петербурге. Растения не выдерживают натиска разбушевавшейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

К 19 часам в Северной столице насчитали порядка 30 поваленных деревьев. Больше всего массивных растений упало в Приморском районе города. Там были обнаружены девять вырванных с корнем деревьев. Еще два растения пострадали в Петродворцовом районе, передает «Петербургский дневник».

«В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственного передвижения людей и автомобилей по улицам города», — отметили в комитете.

В Невском и Московском районах упало по одному дереву. В Курортном &mdash два, в Колпинском — три. В Кировском и Калининском районах не выдержали урагана также по два дерева, в Красносельском районе упало три массивных растения, как и в Выборгском.