Дело еще одной сбежавшей из карантина пациентки рассмотрят в суде Петербурга

Санкт-Петербург, 17 февраля. Суд Петербурга рассмотрит еще один иск от главного государственного санитарного врача города, который требует принудительно поместить в карантин Анну Рыбакову. Врач считает, что ей необходимо пройти проверку на коронавирус. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судебные слушания будут проходить в Невском районном суде Северной столицы. Анна Рыбакова входит в список из четырех пациентов, самовольно покинувших Боткинскую больницу.

«Судебное заседание назначено на 19 февраля в 14.00», — сообщили в пресс-службе.

Если суд удовлетворит требования главного санитарного врача, то Рыбакова пробудет в больнице до 24 февраля.

Ранее Петроградский районный суд постановил принудительно поместить под наблюдение врачей Аллу Ильину. Двоих,оставшихся из списка, пациентов удалось вернуть в медучреждение уговорами.

Ранее ФАН сообщал, что Аллу Ильину доставили в клинику под конвоем сотрудников Петроградского отдела полиции Петербурга.