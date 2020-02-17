Мошенница похитила более миллиона рублей у пенсионерки в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Злоумышленница похитила более миллиона рублей у пенсионерки в Петербурге, представившись подругой ее дочери. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 13 февраля в Выборгском районе Северной столицы. Заявление в полицию написала дочь пострадавшей пенсионерки. По ее словам, неизвестная женщина подошла к ее 82-летней матери в одном из магазинов на проспекте Энгельса. Она убедила пожилую женщину в том, что является подругой ее дочери, которая попросила передать ей деньги для обмена в банке.

Женщина отвела преступницу к себе домой и там передала ей 1,1 миллиона рублей. Получив деньги, мошенница скрылась.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.