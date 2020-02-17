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Крупный торговый центр в Петербурге эвакуировали из-за сильного дождя

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Крупный торговый центр в Петербурге эвакуировали из-за сильного дождя

Санкт-Петербург, 17 февраля. Посетителей крупного торгово-развлекательного центра в Петербурге эвакуировали из-за непогоды. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Крупный торговый центр в Петербурге эвакуировали из-за сильного дождя

Чрезвычайное происшествие случилось в ТЦ «Континент» в Приморском районе Северной столицы. Сильный дождь привел к тому, что ливневая канализация не справилась с сильным потоком воды и началось затопление цокольных помещений. Всех клиентов центра организованно эвакуировали из здания.

Крупный торговый центр в Петербурге эвакуировали из-за сильного дождяОтмечается, что в одном из затопленных помещений находится детский автодром. Есть вероятность, что десятки единиц дорогой техники могут быть испорчены безвозвратно.

Крупный торговый центр в Петербурге эвакуировали из-за сильного дождяПо словам представителей ТРК последствия стихии будут ликвидировать как минимум до конца вечера.

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