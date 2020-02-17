Крупный торговый центр в Петербурге эвакуировали из-за сильного дождя

Санкт-Петербург, 17 февраля. Посетителей крупного торгово-развлекательного центра в Петербурге эвакуировали из-за непогоды. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Чрезвычайное происшествие случилось в ТЦ «Континент» в Приморском районе Северной столицы. Сильный дождь привел к тому, что ливневая канализация не справилась с сильным потоком воды и началось затопление цокольных помещений. Всех клиентов центра организованно эвакуировали из здания.

Отмечается, что в одном из затопленных помещений находится детский автодром. Есть вероятность, что десятки единиц дорогой техники могут быть испорчены безвозвратно.

По словам представителей ТРК последствия стихии будут ликвидировать как минимум до конца вечера.