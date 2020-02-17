Мужчина изнасиловал коллегу и избил полицейского в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Мужчина изнасиловал сою коллегу и напал на представителя власти, который прибыл по вызову потерпевшей в Петербурге. Правоохранители завели уголовное дело и решают вопрос о его аресте. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

Инцидент произошел в одном из домов на Московском проспекте в ночь на 16 февраля. По имеющейся информации, в полицию обратился муж 27-летней девушки, которому она рассказала, что ее изнасиловал и избил коллега. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире мужчину 1988 года рождения.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и несколько раз ударил кулаками по лицу сотрудника полиции.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 131 и 318 УК РФ изнасилование, применение насилия в отношении представителя власти.