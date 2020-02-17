Собчак приедет в Петербург на день памяти своего отца

Санкт-Петербург, 17 февраля. Ксения Собчак примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти Анатолия Собчака в Петербурге. 19 февраля на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где находится могила бывшего мэра, пройдет панихида.

Дочь первого мэра Северной столицы заявила, что город хранит память об Анатолии Собчаке.

«Да, я буду в этот день в Питере», – сказала Ксения.

Вечером после панихиды в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится концерт памяти. Дирижировать будет художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, передает «Петербургский дневник».

Организатором мероприятия выступил Фонд Анатолия Собчака, которым руководит вдова первого мэра Петербурга.

Напомним, что Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года. Он возглавлял город в течение четырех лет. Скончался 19 февраля во время рабочей поездки в Калининград.