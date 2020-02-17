Сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку доставят в больницу под конвоем

Санкт-Петербург, 17 февраля. Сотрудники Петроградского отдела полиции Петербурга обеспечат доставку Аллы Ильиной в больницу. Решение о ее принудительном помещении в медучреждение было принято сегодня на заседании суда.

Иск против сбежавшей из карантина Боткинской больницы пациентки подал главный государственной санитарный врача города. На слушаниях дела в Петроградском районном суде ее обязали вернуться под наблюдение врачей. Ильиной придется соблюдать карантин в больнице минимум до 19 февраля, передает РИА Новости.

Напомним, что Ильина должна была находиться в больнице 14 дней, но она отказалась соблюдать карантин по нераспространению коронавирусной инфекции и сбежала из клиники. Женщина замкнула электрическую цепь для разблокировки замка и покинула изолированный бокс. Специалисты заявляли, что своим поступком она может навредить не только окружающим, но и себе, передает телеканал «Санкт-Петербург».