Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра

Санкт-Петербург, 17 февраля. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге. Жителям посоветовали соблюдать осторожность из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Скорость воздушных масс в Северной столице достигает рекордных отметок. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам специалистов, при таких метеоусловиях высока вероятность стихийных бедствий и ряда других неблагоприятных осложнений. Автомобилистов предупредили, что подобные погодные условия нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий и других инцидентов на дороге.

Синоптики сообщили, что непогода будет властвовать в Северной столице до вторника. Не исключена возможность подтопления. Горожанам советуют проводить на улице меньше времени и воздержаться от дальних поездок на автотранспорте.