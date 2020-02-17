Мошенница ограбила пенсионерку в Петербурге во время обряда по снятию порчи

Санкт-Петербург, 17 февраля. Правоохранители разыскивают неизвестную, похитившую драгоценности у пенсионерки в Петербурге. Злоумышленница напросилась в гости к пожилой даме для снятия порчи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

С заявлением в полицию обратилась дочь 77-летней пенсионерки. Она рассказала, что инцидент произошел вечером 13 февраля у дома №10 по Северному проспекту, передает телеканал «Санкт-Петербург».

На улице к ее матери подошла неизвестная женщина. Она втерлась в доверие к пенсионерке, и они вместе пошли домой к потерпевшей. Там преступница рассказала, что может снять порчу, которая лежит на пенсионерке и ее семье. Пока проходил так называемый обряд, злоумышленница похитила золотые ювелирные украшения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Личность и местонахождение «колдуньи» устанавливаются.