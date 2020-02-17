Сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку вернут в больницу по решению суда

Санкт-Петербург, 17 февраля. Сбежавшую из карантина Боткинской больницы пациентку принудительно поместят в медучреждение по решению суда. Соответствующее постановление было вынесено Петроградским районным судом Санкт-Петербурга.

Судебные органы удовлетворили иск главного государственного санитарного врача города, который настаивал на изоляции Аллы Ильиной. Теперь она будет находиться под постоянным медицинским наблюдением.

«Ильину Аллу Анатольевну принудительно поместить под медицинское наблюдение», — сказала судья Ольга Тарасова.

Напомним, что Ильина отказалась соблюдать карантин по нераспространению коронавирусной инфекции и сбежала из клиники. Она разработала план «побега», по которому, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка. Специалисты заявляли, что своим поступком она может навредить не только себе, но и окружающим.