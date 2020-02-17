Участники конкурса «Тучков буян» посетили площадку проектирования парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Участники конкурса «Тучков буян» вместе с властями Петербурга посетили площадку проектирования будущего парка в Петроградском районе города. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что на конкурс на концепцию городского парка было подано 229 заявок из 50 стран. Среди отобранных для участия в финале команд оказались петербургские «Студия 44» и «Хвоя», а также международные звезды архитектуры Agence Ter, Bjarke Ingels и Kengo Kuma.

Всего за главный приз будут бороться восемь архитектурных команд. Которые получат от организаторов конкурса по 60 тысяч долларов на разработку концепции парка. Выбор победителя и двух финалистов предстоит сделать 28–29 мая. Объявление результатов состоится в июне во время Петербургского международного экономического форума.