Двое мужчин в Петербурге насмерть забили своего приятеля молотком и киянкой

Санкт-Петербург, 17 февраля. Двое мужчин пришли в полицию с чистосердечным признанием в убийстве своего приятеля в Петербурге. Они жестоко расправились с 39-летним жителем дома на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время застолья в съемной квартире. 30-летний и 38-летний мужчины поссорились со своим собутыльником. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой один из них ножом, металлическим топором и резиновой киянкой убил своего приятеля.

Правоохранители обнаружили на месте преступления тело с ножевым ранением левого бедра и рублеными ранами головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Убившего своего друга мужчину задержали, второй товарищ проходит по делу свидетелем. Его опросили и отпустили. Отмечается, что ранее оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.