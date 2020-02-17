Двое мужчин по очереди похитили мягкие игрушки из магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Двое мужчин похитили мягкие игрушки из магазина в Петербурге. Неизвестные по очереди вынесли восемь игрушек.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из магазинов книжной сети. Около 11.40 продавец делала обход и обнаружила, что с прилавка пропали мягкие игрушки. Судя по записям с камер видеонаблюдения, примерно в 11.05 в магазин зашел молодой человек худощавого телосложения 20–25 лет на вид. Парень был одет в темную куртку и светло-синие джинсы с резинками на щиколотках. На голову молодой человек накинул капюшон. Неизвестный взял с полки четыре игрушки марки и вышел из магазина.

Около 11.07 в торговое помещение зашел мужчина 30 лет на вид. Он был одет в черную крутку, черную шапку и серые спортивные штаны. Неизвестный тоже взял с прилавка четыре игрушки и вышел из магазина через противокражные рамки, подняв руки над головой, передают «Невские Новости». Сотрудники магазина уже обратились с заявлением в полицию.