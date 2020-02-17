Приехавшие на вызов из-за скандала полицейские нашли труп петербуржца в канаве

Санкт-Петербург, 17 февраля. Сотрудники полиции не смогли найти труп человека, которого сбила машина в Ленобласти, однако на следующий день во время другого вызова его удалось обнаружить. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 15 февраля поступило сообщение о том, что у деревни Аннолово в канаве обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками повреждений, которые могут быть характеры тем, что получены во время дорожно-транспортного происшествия. Позже сотрудники полиции установили личность мужчины. Оказывается, сотрудники полиции выехали по вызову о скандале.

Днем ранее, 14 февраля, в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что за рулем иномарки Volkswagen на большой скорости сбила человека на трассе Павловск — Косые мосты. Однако во время выезда обнаружить труп не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.