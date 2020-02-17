Пьяная девушка материлась и угрожала пассажирам рейса Петербург — Сочи

Санкт-Петербург, 17 февраля. Пассажирка рейса Петербург — Сочи устроила дебош на борту самолета. Остальные пассажиры в течение всего полета были вынуждены слушать пьяные крики и песни в исполнении девушки.

Отмечается, что девушка громко материлась, приставала к людям и даже угрожала применить физическую силу. Бортпроводникам понадобилось несколько попыток, чтобы успокоить даму. Видео с неадекватным поведением пассажирки опубликовали в Сети. Пользователи были крайне возмущены ее поведением, передает Kp.ru.

«Фу, аж передергивает, ведь кто-то еще с такими и живет», — написал один из пользователей.

Парень, снимавший девушку на видео, постоянно подвергался нападкам со стороны девушки. Бортпроводник встал на защиту молодого человека. Он заблокировал собой проход и не пускал к нему дебоширку.

По прилету в Сочи пьяную даму передали в руки сотрудников полиции, которые забрали ее в отделение.

Ранее ФАН сообщал, что пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, который выполнял рейс из Доминиканы в Москву. Скандалистка опрокинула еду, которую ей принесли бортпроводники. Кроме того, женщина обмочилась, сидя в своем кресле.