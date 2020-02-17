Неизвестный избил и пытался изнасиловать 19-летнюю петербурженку

Санкт-Петербург, 17 февраля. Неизвестный злоумышленник избил и пытался изнасиловать 19-летнюю жительницу Северной столицы, отобрал ее вещи и скрылся с места преступления. Об этом сообщает в понедельник источник Федерального агентства новостей.

В прошедшие выходные в полицию обратилась жительница Петербурга и сообщила, что в подъезде дома по улице Партизана Германа неизвестный напал на ее дочь, пытался изнасиловать и отобрал вещи.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и установили, что 15 февраля примерно в 02.00 злоумышленник, применив физическую силу, избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки 1990 года рождения. После этого неизвестный украл ее вещи и сбежал.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.