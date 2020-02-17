Суд Петербурга рассматривает иск к сбежавшей из карантина петербурженке

Санкт-Петербург, 17 февраля. Слушания по делу Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина Боткинской больницы, начались в Петроградском районном суде Северной столицы. Главный санитарный врач города и глава Роспотребнадзора Наталья Башкетова выступает истцом по данному делу. Она настаивает на принудительной госпитализации 32-летней петербурженки. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

32-летняя Ильина сбежала из медучреждения после того как ей сказали, что она пробудет в больнице всего один день. Однако после результатов анализов, ей сообщили, что она здорова, но домой отправится лишь через две недели.

Вскрыв электронный замок, Алла Ильина нелегально покинула клинику. Наталья Башкетова уверена, что беглянка обязана пробыть в больнице до 19 февраля, в связи с чем и подала иск в Петроградский районный суд. Дело слушает судья Ольга Тарасова.