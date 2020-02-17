Специалисты назвали районы Петербурга с самыми дешевыми съемными квартирами

Санкт-Петербург, 17 февраля. Кронштадтский район Петербурга возглавил список с самыми дешевыми съемными квартирами. Аренда жилья там обойдется в среднем в 21,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир».

На втором и третьем месте по доступности съемного жилья оказались Колпинский и Петродворцовый районы Северной столицы. Съем жилья в этих частях города обойдется примерно в 25 тысяч рублей.

Кроме того, в пятерку вошли Красносельский район — 27 тысяч рублей и Пушкинский — 28,8 тысячи рублей. По итогам 2019 года средняя арендная ставка по городу составила 36 992 рубля.

Самими дорогими районами Петербурга были признаны Петроградский — в среднем 57,3 тысячи рублей в месяц, Центральный — 55,6 тысячи рублей, Василеостровский — 51 тысяча рублей, Адмиралтейский — 45,6 тысячи рублей и Московский — 41,5 тысячи рублей.

Ранее ФАН сообщал, что по прогнозам агентств недвижимости в 2020 году стоимость аренды жилья в крупных городах Российской Федерации вырастет на 5–10%. Среди причин подорожания специалисты выделяют рост цен как на первичное, так и вторичное жилье и рост тарифов ЖКУ.