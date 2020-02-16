Петербуржцев предупредили о сильном штормовом ветре в понедельник

Санкт-Петербург, 16 февраля. Начало следующей недели в Петербурге отметится усилением штормового ветра до 28 метров в секунду. Горожан призвали быть осторожными. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По сообщениям синоптиков, непогода продолжит властвовать в Северной столице на следующей неделе. Сильный штормовой ветер будет дуть с юго-запада. Скорость воздушных потоков достигнет 25-28 м/с, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В связи с ухудшением погодных условий, горожан просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность. Следует убедиться в том, что все окна плотно закрыты, а на балконах нет вещей.

Автолюбителям стоит убрать машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев. В ветреную погоду лучше обходить стороной рекламные щиты, дорожные знаки, а также шаткие строения.

Ранее ФАН сообщал, что синоптики опровергли ранний приход весны в Москву. Во второй половине недели в столицу придет новое похолодание, ожидаются обильные снегопады.