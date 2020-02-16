Audi с пьяным водителем за рулем протаранила пять машин в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Автомобиль Audi на большой скорости врезался в припаркованные автомобили на перекрестке в Петербурге. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. По словам очевидцев, в результате столкновения образовалась «гармошка» из пяти автомобилей. Отмечается, что 39-летний водитель Audi был мертвецки пьян.

«Полная машина выпитых бутылок водки», — рассказал очевидец аварии.

Медикам пришлось приводить в чувства виновника аварии. После того, как мужчина пришел в себя, его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Kp.ru.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости въехал в автомобиль. В результате аварии сильно пострадали ребенок и девушка.