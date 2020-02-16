Гость Петербурга получил нож в спину за отказ дать прикурить

Санкт-Петербург, 16 февраля. Неизвестный напал с ножом на приезжего в Петербурге из-за отказа дать прикурить, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 16 февраля на улице Бабушкина. К 31-летнему уроженцу Мурманской области подошел мужчина и попросил сигарету.

Приезжий ответил, что не курит, и пошел дальше. В этот момент он получил удар в спиру ножом, преступник скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно добрался до дома и вызвал скорую, его жизнь вне опасности. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

Ранее сообщалось, что 15 февраля журналист православного СМИ напал с ножом на своих гостей.