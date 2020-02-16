Петербурженка отбилась от насильника зубами, лишив его эрекции

Санкт-Петербург, 16 февраля. Жительница Петербурга отбилась от насильника, укусив преступника, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 15 февраля в Красносельском районе. На 29-летнюю девушку напал неизвестный и втащил ее в парадную дома на улице Партизана Германа.

Злоумышленник избил свою жертву и стянул с нее одежду. В этот момент петербурженка укусила насильника. Мужчина не смог завершить начатое и скрылся.

Правоохранители возбудили уголовное дело об изнасиловании, полиция разыскивает шатена 35-40 лет, который был одет в куртку и серые джинсы.

Ранее сообщалось, что пассажир, вооруженный заточкой, изнасиловал водителя такси в Челябинске.