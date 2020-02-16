Журналист православного СМИ напал с ножом на участников вечеринки в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Житель Петербурга напал с ножом на гостей во время застолья, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля на Старорусской улице. В квартире была вечеринка, во время которой произошел конфликт между хозяином и гостями.

Двое мужчин 1994 и 1996 года рождения получили ножевые ранение, их госпитализировали. Подозреваемого задержали по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, пишут «Невские новости».

Как сообщает издание «Комсомольская правда — Петербург», задержанным оказался 23-летний журналист православного СМИ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливалют обстоятельства происшествия.