Кошка поймала и обезвредила змею, пугавшую прохожих в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Кошка спасла прохожих от устрашающей рептилии в Петербурге. Змея держала в страхе жильцов одного из домов у метро Владимирская. Люди хотели вызывать спасателей, но решение проблемы взяла в свои лапы местная кошка. Об этом сообщили в группе «Неизданное ДТП и ЧП Петербург» во «ВКонтакте».

Одна из местных жительниц сообщила, что кошка поймала змею и убила.

«В МЧС сказали, что раз змей погиб, то им не нужно выезжать», — рассказала жительница дома.

Некоторые горожане выразили обеспокоенность тем, что эта рептилия может быть не единственной. По их мнению, аномально теплая зима стала причиной такой неестественной активности змей в феврале.

Однако горожане, рассмотрев змею, предположили, что она, скорее всего, была домашней и сбежала от хозяина. Особь не похожа на тех, что обитают в регионе.