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Грузчик попытался улететь из России, ограбив «Пятерочку» в Петербурге

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Грузчик попытался улететь из России, ограбив «Пятерочку» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Приезжий из Узбекистана ограбил магазин «Пятерочка» в Петербурге, в котором работал грузчиком, и попытался сбежать из России.

В полицию обратилась старший продавец, она сообщила, что узбек похитил из сейфа более 630 тысяч рублей. Она представила правоохранителям видеозапись, на которой 21-летний парень грабит сейф.

Правоохранители задержали преступника в аэропорту Москвы, он хотел улететь на родину. Возбуждено уголовное дело о грабеже, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края обокрала парня, с которым познакомилась в социальных сетях.

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