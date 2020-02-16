Беглов поручил привести в порядок лесопарк «Александрино»

Санкт-Петербург, 16 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов дал несколько поручений после рабочей поездки в Кировской район, которая состоялась 15 февраля.

Глава города проинспектировал театр кукол «Бродячая собачка», Центр реабилитации детей на базе детской горбольницы №1, парк «Александрино» и школу с углубленным изучением немецкого языка.

Беглов пообещал, что театр получит необходимую помощь от властей Петербурга. Он поддержал идею расширения культурного учреждения. Новая площадка «Бродячей собачки» откроется на Комсомольской площади.

Губернатор пообещал петербуржцам, что парк «Александрино» приведут в порядок. Здесь появятся велодорожки, будет налажено водоотведение. Для безопасности гуляющих установят видеокамеры и обновят систему освещения, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов рассказал, что городские власти должны уделять внимание развитию социальной инфраструктуры. Он сообщил о завершении строительства детской поликлиники № 69 и детского сада на улице Мира в Зеленогорске.