Пьяный иностранец столкнул подругу в Фонтанку и утонул, пытаясь ее спасти

Санкт-Петербург, 16 февраля. Пьяный иностранец столкнул в реку Фонтанку женщину, а потом попытался ее спасти, но утонул сам, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел на набережной в ночь на 16 февраля. По данным ведомства, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он перебросил через ограждение женщину, а потом хотел ее вытащить из воды.

Пострадавшей помогли выбраться из воды до прибытия спасателей, ее передали скорой помощи. Женщина получила переохлаждение.

Прыгнувшего за женщиной гражданина Узбекистана 1956 года рождения нашли спустя несколько часов. Тело мужчины передали на экспертизу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители Хабаровского края отправились на подледную рыбалку. Но лед на реке Амур не выдержал веса двух автомобилей, машины вместе с людьми ушли под воду.