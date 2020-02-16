Опубликовано видео со «скорой», на полном ходу сбившей пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. «Скорая» с мигалками сбила человека на пешеходном переходе в Петербурге, момент ДТП попал на видео.

Как сообщает «Пятый канал», происшествие зафиксировал регистратор ехавшего по Загородному проспекту автомобиля. На кадрах видно, что мужчина, переходивший дорогу на красный свет по пешеходному переходу, на мгновение останавливается, услышав звук сирены, но в последний момент решает продолжить движение перед «скорой», ехавшей с включенными проблесковыми маячками.

Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Брянске столкнулись маршрутка и «скорая», в результате аварии пострадали пять человек.