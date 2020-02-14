Петербургский суд сделал Кержакову «подарок» к Дню всех влюбленных

Санкт-Петербург, 14 февраля. Приморский районный суд Петербурга в четыре раза увеличил сумму неустойки за неуплату алиментов по иску к бывшему футболисту «Зенита» Александру Кержакову от его первой жены Марии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Приморский районный суд изменил решение мирового судьи в части определения неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску Марии Кержаковой к ее бывшему мужу. Мировой судья взыскал с экс-футболиста 1,2 миллиона рублей, при этом бывшая жена Кержакова просила 6,4 миллиона рублей.

«Ко дню всех влюбленных. <…> Районный суд увеличил сумму до 5 000 000 рублей», — говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы суда Петербурга.

Кержаков ранее обратился в Выборгский районный суд Петербурга с иском к своей бывшей жене Марии об освобождении от долгов по алиментам. В ответ экс-супруга подала в суд сразу два иска к Кержакову. В первом заявлении она просит о понуждении к исполнению обязательств по соглашению об уплате алиментов, а во втором — временно ограничить экс-игрока сборной РФ в праве управлять автомобилем.

У Кержакова от Марии подрастает дочь. Пара поженилась в 2005 году, спустя пять лет развелась. Также у него есть два сына: один от Миланы Тюльпановой, второй — от Екатерины Сафроновой.