Петербургский транспорт перейдет на единый тариф

Санкт-Петербург, 14 февраля. Пассажирские перевозки в Петербурге будут осуществляться по единому социальному тарифу с 16 июля текущего года, об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.

Коммерческие маршрутки малой вместимости заменят на социальные комфортабельные низкопольные автобусы. Это позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и увеличить скорость движения общественного транспорта.

Планируется, что количество маршрутов сократится ― город откажется от дублирующих маршрутов. Это позволит усилить движение на оставшихся маршрутах. Кроме того, появятся новые экспресс-маршруты, которые будут курсировать между отдаленными пригородами и станциями метро, пишет интернет-телевидение «Город+».

С июля 2020 года в городе будут функционировать 5755 транспортных средств на 561 маршруте. На всех маршрутах будут действовать все городские льготы и электронные средства оплаты. Перевозчиков обяжут строго соблюдать расписание, придерживаться ПДД и поддерживать чистоту в салонах автобусов. Все транспортные средства будут оснащены аппарелями для маломобильных граждан.