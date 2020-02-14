Петербуржцы просят осветить памятник Маринеско на проспекте Стачек

Санкт-Петербург, 14 февраля. Памятник знаменитому герою Советского Союза Александру Маринеско, который находится на проспекте Стачек в Петербурге, может получить подсветку.

Вопросом отсутствующего освещения ранее озаботился один из местных жителей. Он пожаловался на то, что в ночное время суток памятник не видно.

Как сообщили на предприятии «Ленсвет», установка освещения потребует разработки проектной документации, и вряд ли такая работа будет организована отдельно. Однако после 2023 года городские власти планирует реконструировать наружное освещение всего квартала. Представитель «Ленсвета» порекомендовал петербуржцам обратиться в районную администрацию с просьбой учесть в адресной инвестпрограмме установку подсветки памятника с разработкой проектной документации.

Как сообщает «Петербургский дневник», на сегодняшний день в оперативном управлении «Ленсвета» находится около 500 объектов с подсветкой. Речь идет не только о памятниках, но и о фасадах исторических зданий (например, Эрмитажа), мостах (Дворцовый, Троицкий, Благовещенский) и специальных конструкциях (телебашня).

Все эти объекты освещаются за счет средств, выделяемых по адресной инвестпрограмме, или за счет собственных вложений «Ленсвета». В прошлом году была установлена подсветка на памятнике Герою Советского Союза Алие Молдагуловой и на скульптуре Даниила Гранина.