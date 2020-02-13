Женщина скончалась, попав под колеса двух иномарок в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 февраля. В Петербурге на шоссе Революции женщина попала под колеса двух иномарок. Сначала пострадавшую сбил Mitsubishi, а после BMW. В результате аварии горожанка скончалась в больнице, сообщают «Невские новости».

Авария произошла около 19.40. Известно, что женщина 35 лет пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент ее сбил 61-летний мужчина, управлявший Mitsubishi Outlander. После на женщину также наехала иномарка BMW. От полученных травм пострадавшая скончалась.

По информации ГИБДД, водители автомобилей имеют стаж вождения более десяти лет. На данный момент обстоятельства аварии уточняются.